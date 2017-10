El Gobierno acusa a Podemos de querer sustituir la Constitución "por la epístola de Don Pablo a sus conmilitones"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cargado este miércoles contra Podemos durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, y ha acusado al partido morado de defender un "proyecto corrosivo para todas las instituciones" menos para la Generalitat y "su proceso secesionista".

"Pretenden sustituir la Constitución por la epístola de Don Pablo a sus conmilitones, donde lo que hace es agredir a todas las instituciones del Estado. No salva a ninguna, salvo a una: al presidente de la Generalitat", ha asegurado la vicepresidenta.

"Me llama la atención cómo conciben el proyecto territorial de España. Me pasa como algunos compañeros de su grupo, que no lo entienden", ha asegurado la número dos del Ejecutivo, en referencia a la decisión de Podemos de relegar en el Congreso a la exdirigente Carolina Bescansa, por sus críticas a la postura oficial del partido.