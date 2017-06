El secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, ha criticado este miércoles que el PSOE quiera ahora retirar su apoyo al acuerdo comercial UE-Canadá, conocido como CETA, un acuerdo que considera "enormemente beneficioso" para los ciudadanos y las empresas españolas.

"Me merece muy mala opinión, la verdad, el CETA es un acuerdo estupendo, muy bueno para el crecimiento, el empleo y la inversión, y si la UE no puede hacer un acuerdo con un país como Canadá, que es uno de los que más se parece a nuestros estándares medioambientales y sociales no sé con quién vamos a hacer un acuerdo", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras comparecer en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.