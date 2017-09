El Gobierno de Navarra muestra su "preocupación enorme" por "la respuesta policial del Ejecutivo de Rajoy" en Cataluña

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que "la respuesta policial del Gobierno de Rajoy" en Cataluña "está generando una alarma, una preocupación enorme, también en esta institución que es el Gobierno foral". Y ha hecho un llamamiento a "la calma, al diálogo y a la responsabilidad política".

Según ha dicho, "las actuaciones policiales no solventan las diferencias políticas, no son solución, no son salida a una situación que procede de una diferencia política". "Creemos en el Gobierno de Navarra firmemente que las diferencias políticas se han de trabajar desde la política y hay que buscarles salidas políticas y en ello no puede faltar el diálogo", ha añadido.