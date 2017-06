El Gobierno ha aprobado este viernes tramitar la extradición a Estados Unidos del 'hacker' ruso detenido en Barcelona el pasado mes de abril, en cumplimiento de una orden internacional de detención, acusado de estafar y controlar las cuentas de varios usuarios de Internet.

El detenido es considerado como "uno de los mayores capos del 'spam' --correo no electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios-- a nivel mundial". Previsiblemente, Levashov trabajó bajo los seudónimos de Peter Severa o Peter of the North.