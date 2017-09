Girauta critica el "sí pero no" de Colau, que "ni quiere que la inhabiliten" ni que la "linchen" los separatistas

EUROPA PRESS

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por jugar "al sí pero no" ante el referéndum convocado por la Generalitat el 1 de octubre. Asimismo, ha dicho que este "juego" se debe a que la regidora, por un lado, no quiere ser inhabilitada, y por otro, no quiere que "la linchen" los separatistas.

Durante su intervención en una tribuna informativa organizada por Nueva Economía Fórum, Girauta ha recalcado que Colau es separatista, recordando que en la consulta del 9 de noviembre de 2014 ella votó sí a un Estado catalán independiente. "No solo es un despropósito en la gestión. Es una orgía de nepotismo y amiguismo", ha manifestado sobre la postura de Colau en el proceso soberanista.

Girauta ha destacado que "no se puede gobernar" si no se tiene claro el principio de la soberanía, que reside en el conjunto del Estado español. Sin tener claro este concepto, ha dicho, "queda desacreditada" su capacidad para encabezar un proyecto.