Gil (PSOE) reconoce que Montilla está viviendo con "especial dolor" el 155 pero descarta que se ausente en el Pleno

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha reconocido este martes que el senador del PSC y expresidente de la Generalitat, José Montilla, está viviendo con "especial dolor" la tramitación del 155 en el Senado, aunque ha reiterado la unidad de criterios en el seno del PSOE y PSC sobre este asunto.

"No tengo ninguna duda de la asistencia de Montilla al Pleno del viernes y me consta que el senador en condición de expresident de la Generalitat vive con especial dolor esta situación y trabaja para que esta situación no se produzca", ha declarado el portavoz socialista, quien ha señalado que ha hablado en las últimas horas con Montilla igual que lo ha hecho "con el resto de senadores del PSOE".