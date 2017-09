Gerente de Illesport declara que el exdirector general de Deportes no tenía capacidad para decidir sobre el Palma Arena

Gonzalo Bernal, gerente de la fundación Illesport bajo el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), ha declarado como testigo este martes en el juicio por las piezas 8 y 9 del caso Palma Arena, relativas a la contratación de los arquitectos de esta infraestructura y ha dicho que el que fuera director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester "no tenía la capacidad suficiente para decidir construir un velódromo".

En un sentido similar, Bernal ha dicho que Ballester no podía rescindir el contrato del arquitecto Ralph Schürman debido a las "desavenencias" con él cuando se vio que no estaba realizando los trabajos acordados. "No podía adoptar una decisión de tal envergadura de 'motu proprio' porque era un "proyecto estrella" de Matas, ha dicho.