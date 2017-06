Mantuvo relación de "afecto" con el 'cabecilla' de la trama, pero asegura que éste "nunca" le hizo ningún regalo

"Durante más de diez años hacía dos viajes a la semana. Llamé al partido para que me recomendaran una agencia y me recomendaron esta porque era la que más trabajaba con ellos", ha indicado Galeote durante su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, tras lo cual ha añadido que "nunca" contrató con más empresas de Correa y que éste "nunca" le hizo ningún regalo.

"No recuerdo quién me llamó para avisarme. Yo creo que estaba vinculado a que en ese momento empezaban a aparecer en los medios de comunicación actividades dudosas de Correa, pero la secretaria no me dio detalles", ha apuntado.