El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid no intervendrá en la comisión del 155 en el Senado

El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, no participará finalmente en la comisión conjunta del Senado que discutirá la aplicación del 155, después de que la Mesa de la comisión lo haya rechazado al no tratarse de un miembro de un ejecutivo autonómico.

Según el portavoz de Unidos Podemos, Óscar Guardingo, la formación 'morada' ha pedido que se dejara intervenir a Mascarell en la comisión, una iniciativa a la que se ha sumado ERC y PDeCAT. Sin embargo, el PP se ha mostrado contrario a esta propuesta mientras que el PSOE no se ha pronunciado. "El PP no le permite hablar", ha afirmado Guardingo preguntado por el posible encaje de Mascarell en la comisión conjunta. Según ha dicho no ha llegado a votarse el asunto pero el PP, con mayoría absoluta, ha mostrado su criterio en contra al no tratarse de un miembro del Govern.