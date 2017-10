Garzón no cree que el PSOE de Sánchez apueste por un gobierno de concentración, "aunque a Díaz le gustaría"

Asegura que el clima en Cataluña es "verdaderamente intolerable y muy peligroso" y se pregunta "a qué están jugando" Rajoy y Puigdemont

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha asegurado este domingo que no cree que el PSOE de Pedro Sánchez esté por la labor de un gobierno de concentración para contribuir a la solución del problema en Cataluña "aunque a Susana Díaz le gustaría". Todo ello, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya dicho en una entrevista en 'El País' que "un gobierno de concentración podría ayudar pero bastaría con estar juntos".

Así se ha pronunciado Garzón durante su asistencia a la XXI Asamblea Andaluza de IULV-CA, que se celebra este fin de semana en Benacazón (Sevilla), donde ha asegurado que un gobierno de concentración no es una idea acertada "porque un gobierno con la parte más reaccionaria del país sería un problema muy grande para el conjunto del país". "Al menos por parte de IU y del espacio Unidos Podemos eso va a ser inviable en cualquier circunstancia y tengo la sensación de que el PSOE de Pedro Sánchez no está por la labor en estos momentos", ha añadido.

El líder de IU ha dicho que mantiene una comunicación "permanente" con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en esta materia pero que el presidente del Gobierno ha actuado de manera "absolutamente irracional" al anunciar que se reuniría con todos los grupos del Congreso, pero solo ha llamado a PSOE y Cs, "un espacio político que es absolutamente insignificante en Cataluña porque no representan a la mayoría de la sociedad catalana ni de lejos".

Ha advertido de que el clima de tensión en Cataluña es "verdaderamente intolerable y muy peligroso", fruto, a su juicio, de la falta de diálogo. "Incluso las tensiones económicas son el resultado de la falta de diálogo, así como las manifestaciones de signo exaltado", ha señalado Garzón, para quien si el gobierno de Rajoy hubiera sido responsable y se hubiera sentado a dialogar, "no ya esta semana, sino hace un mes, probablemente todas estas tensiones serían secundarias e incluso anecdóticas".

"No se puede declarar la independencia contra la mitad de la población, es absolutamente insostenible, como también seguir negando que en Cataluña hay que un problema relacionado con que el 80 por ciento de la población que quiere votar y eso ahora mismo es imposible legalmente", ha sostenido Garzón, quien defiende que hay que "sentarse, dialogar e introducir sentido común para que la convivencia no esté amenazada".

Tras destacar la necesidad de aplicar un modelo federal en este país, ha dicho esperar que se vuelva a la "cordura" y de que Rajoy y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se sienten en una misma mesa. "El problema no tiene solo que ver con unas cuantos dirigentes que mantienen una posición que nosotros no compartimos, tiene que ver con que hay más de 2,5 millones de personas que se han movilizado pidiendo algo que el Gobierno de Rajoy no quiere ni atender", ha señalado.