El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que acude al 39 Congreso del PSOE con la intención de evitar polémicas y debates sobre asuntos secundarios y quedarse "con lo importante" y ha expresado su apoyo a los nuevos órganos de dirección que van a ser elegidos en el cónclave, en el que va a hacer "todo lo posible para que salga muy bien".

"Me he propuesto que este Congreso sea donde no nos enzarcemos a la primera de cambio ni haya mal rollo. Voy a evitar entrar en ninguna consideración que encuentro secundaria", ha dicho al llegar al cónclave socialista.