García Margallo cree que Rajoy tiene un "arsenal de medidas" y sabrá cuál utilizar para impedir el referéndum

El ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, se ha referido a la crisis catalana como "el problema más grave que ha abordado España en muchísimos años", ya que se está "rompiendo la legalidad", lo que supone "un golpe de estado en toda regla, que dinamita a España".

"Después del uno llegará el dos y el tres de octubre", ha proseguido García Margallo, quien ha abogado por realizar "una oferta a la sociedad catalana no independentista", ya que "no tiene sentido referirse a los independentistas que no se van a conformar con nada que no sea la independencia".