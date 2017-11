Gallardón defiende que no cobró comisiones del Canal y que no hizo ningún "pacto de silencio" con Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha defendido en una entrevista con El Mundo que no cobró comisiones del Canal de Isabel II y que tampoco existió nunca "un pacto de silencio" con Ignacio González, también expresidente del Gobierno regional, ahora en la cárcel por la operación Lezo.

Durante la entrevista, recogida por Europa Press, Gallardón dice que la única información que ha tenido de la investigación del caso Lezo ha sido por la prensa. "Al contrario de lo que se ha publicado, a día de hoy yo no soy parte en el procedimiento judicial que está instruyendo ese asunto ni, por tanto, conozco los detalles del mismo", ha señalado.

Gallardón, que dice romper su silencio porque las "filtraciones" están "perjudicando" a su familia, ha señalado que hasta la fecha no se le ha "imputado la comisión de ningún delito". "La decisión de llamarme a declarar como investigado le corresponde única y exclusivamente al juez y no puedo yo anticipar qué decidirá hacer", ha añadido.

Según Gallardón, el Canal estaba entonces gestionado por un Consejo de Administración "plural y profesional del que, además de representantes de la Comunidad, formaban parte personas tan cualificadas como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el ex presidente del Canal y ex consejero de Presidencia del Gobierno Socialista Agapito Ramos, altos dirigentes de la CEIM y representantes sindicales de UGT y de CSIF, un alcalde del PSOE y un concejal del Ayuntamiento de Madrid".

En este punto, ha contestado con un "por supuesto que no" a la pregunta de si cobró él o alguien de su equipo comisiones ilegales a cambio de la compra de Inassa. "Ni yo ni ningún otro miembro del Consejo de Gobierno que yo presidía. Se ha dicho que se ha realizado una investigación patrimonial sobre mis cuentas bancarias en España y sobre las que no tengo en el extranjero. Pues bien, le puedo asegurar sin ningún género de duda que esa investigación no se podrá llegar a una conclusión distinta", ha dicho.