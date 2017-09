Francia insiste que debe "debe resolverse en el marco constitucional español"

El embajador de España dice en televisión que "hay un verdadero golpe contra la democracia española organizada por el Gobierno de Cataluña"

Según ha informado el Ministerio, a fecha de hoy no ha recibido ningún correo de la delegación de la Generalitat en París informándole de la declaración institucional que hizo el miércoles su presidente, Carles Puigdemont, después de que la Guardia Civil detuviese por orden judicial a 14 personas implicadas en la organización del referéndum.

El portavoz consultado ha añadido después que, "sobre el fondo" del asunto, el Ejecutivo francés considera que este asunto "corresponde a la política interior de España en la que Francia no quiere inmiscuirse". "Debe arreglarse con respeto al marco constitucional español".

Carderera ha dejado claro que no cree que las detenciones de este miércoles refuercen a los independentistas y, en todo caso, ha afirmado que "lo que pasa en este momento en Cataluña es muy grave" porque "hay un verdadero golpe contra la democracia española organizada por el Gobierno de Cataluña".

Además, ha precisado que la detención del 'número dos' de Oriol Junqueras se hizo "por orden de un juez, no del Gobierno", porque "en España son los jueces los que aplican la ley".

También ha dicho que el referéndum "no es posible y no se celebrará", porque es "ilegal y antidemocrático". Así, ha explicado que la Constitución española, como la francesa, no permite un referéndum unilateral de independencia.