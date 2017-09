Forcadell niega haber dicho que PP y Ciudadanos son adversarios de Cataluña y pide disculpas si se entendió mal

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha negado este martes que en alguna ocasión afirmara que el Partido Popular y Ciudadanos son adversarios y no son parte del pueblo catalán y ha subrayado que no tiene ningún problema en pedir disculpas si se expresó mal o se le entendió mal.

"No, eso no lo he pensado nunca y nunca lo he defendido. Nunca. Entiendo que somos un solo pueblo y si se me entendió mal o me expresé mal no tengo ningún problema en pedir disculpas otra vez", ha afirmado en declaraciones a los medios.