Fiscalía rechaza la carta firmada por 16 presidentes en apoyo a Villar porque no pueden favorecerle en proceso electoral

La Fiscalía Provincial de Madrid ha rechazado la carta de los 16 presidentes de federaciones regionales de fútbol que firmaron en apoyo al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar al entender que, por las obligaciones y responsabilidades que ostentan, "no pueden realizar actos que directa o indirectamente impliquen el favorecimiento o desfavorecimiento de alguno de los candidatos en procesos electorales".

La carta, entre otras cuestiones, señalaba: "Un total de 140 electores decidirá quién conduce los destinos de la RFEF a partir de ese instante se pondrá fin así a un proceso que algunas partes han convertido en especialmente tortuoso y muy difícil de concretar. No ha sido el caso de la Real Federación Española de Fútbol, siempre dispuesta a la elaboración del Reglamento adecuado, ni de sus dirigentes y, en especial, de Ángel Villar, sometidos a una persecución implacable. Como en todas ellas, sus autores tiene nombre y apellidos".

También se referían al exsecretario general de la RFEF, Jorge Pérez, de quien subrayan que "no hace falta ser un lince para advertir que tanta insistencia (en su acoso a Villar) no tiene otro objetivo que el tratar de conseguir por medios torticeros lo que nunca a logrado por la vía electoral y democrática, lo que persiguen infructuosamente desde hace 14 años".

Aducía de forma especial que el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 precisa textualmente: "Las comisiones gestoras serán el órgano encargado de administrar y gestionar la Federación durante el proceso electoral, no podrán realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido de los electores, y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales".

Los presidentes territoriales recurrieron la resolución del TAD. En su defensa, adujeron que firmaron la carta a título particular "limitándose a narrar una serie de hechos que se habían venido produciendo en el entorno de la Real Federación Española de Fútbol", y que, en ningún caso, se desprende una referencia "expresa" al procedimiento electoral "en el sentido de solicitar el voto para algún candidato".

NO VULNERA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Para la Fiscalía, la resolución del TAD no vulnera los derechos de libertad de expresión y de información porque, en el momento de redactar, firmar y difundir la carta, concurría en los firmantes el deber de neutralidad "al encontrarse en pleno proceso electoral".

En su escrito, la Fiscalía subraya que los presidentes de las distintas federaciones territoriales "son poseedores de deberes especiales, y en procesos electorales no pueden realizar actos que directa o indirectamente impliquen el favorecimiento o desfavorecimiento de alguno de los candidatos".

Y es que, para el representante del Ministerio Público, el derecho a la libertad de expresión y de información no puede convertirse "de ningún modo" en carta abierta para avalar actos arbitrarios: "La libertad expresión -añade en su escrito- no puede prevalecer cuando se están empleando frases y expresiones ultrajantes y ofensivas, y cuando concurre en los que se vierten una serie de deberes, como es el presente caso, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a que el proceso electoral no reúna los principios de equidad".