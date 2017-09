La Fiscalía pide 31 años de cárcel para el acusado de matar a la hija de la cantaora Juana Vargas

El acusado habría propinado a la víctima 40 puñaladas antes de tirarla por el balcón de su vivienda

No obstante, y "pese a tener conocimiento del contenido y vigencia" del auto dictado por el Juzgado, el acusado acudió sobre las 4,30 horas del 9 de diciembre de 2015 al domicilio de la víctima y, "guiado por el propósito de acabar con su vida, accedió sorpresivamente" a la vivienda por la ventana del dormitorio, despertando a su expareja, que se encontraba durmiendo en el salón.

En este punto, el Ministerio Público asevera que el acusado "aumentó deliberadamente el dolor" de su exmujer "tanto durante el acuchillamiento como después al tirarla por la ventana, causándole un sufrimiento que no era necesario para producirle la muerte".

"SI NO ERES PARA MI, NO ERES PARA NADIE"

De este modo, el acusado insultaba a la víctima, diciéndole que "no valía para nada" e incluso llegando a manifestarle a uno de sus hijos que "un día de estos iba a matar a su madre".

Asimismo, y en fecha 26 de noviembre de 2015, el acusado se personó en el domicilio de la fallecida "empujando violentamente la puerta de la calle" y causando daños en la cerradura, tras lo que comenzó a amenazarla diciéndole "¿qué pasa con el moro?, ¿qué tienes tonterías con el moro?, ¿tú sabes lo que va a pasar? A mi me da igual, tú sabes lo que te va a ocurrir, lo sabes, si no eres para mi no eres para nadie".