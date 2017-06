La Fiscalía de Sevilla ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a 39 años de cárcel a Francisco Morillo Suárez, el hombre acusado del crimen perpetrado en febrero de 2016 sobre una joven que había ingerido medicamentos para intentar acabar con su propia vida en el parque de María Luisa.

De este modo, el Ministerio Público ha recurrido la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a fin de que imponga al acusado la pena de prisión permanente revisable, que fue solicitada en el juicio tanto por la Fiscalía como por la acusación particular que ejerce la familia de la víctima.

De este modo, rechazó imponerle la pena de prisión permanente revisable que habían solicitado tanto la Fiscalía, que entiende que el acusado cometió un "acto de sadismo extremo", como la acusación particular que ejerce el abogado Alberto Lag en nombre de la familia de la víctima.

En esta línea, argumenta que no procede aplicar la prisión permanente revisable porque "los principios de tipicidad y non bis in idem impiden su apreciación", señalando que el número 2 del artículo 140 del Código Penal exige para la imposición de esta pena "que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima".