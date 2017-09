La Fiscalía rebaja en un año la pena solicitada para Matas por la contratación de los arquitectos del Palma Arena

La fiscal ha rebajado de cuatro a tres años de cárcel la pena solicitada para el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, por la contratación de los arquitectos del Palma Arena.

Asimismo, le pide 685.293 euros en concepto de responsabilidad civil, a pagar en un 95 por ciento Matas y en un 5 por ciento el ex director general de Deportes del Govern, José Luis 'Pepote' Ballester, cuya defensa se conforma con las peticiones de la Fiscalía.

Por su parte, la defensa de Matas ha pedido la nulidad de todas las actuaciones. A esta petición se han opuesto tanto el Ministerio Fiscal como la abogada de la Comunidad Autónoma --que ejerce la acusación particular-- ya que entienden que no solamente anularía este juicio sino que afectaría a toda la macrocausa del Palma Arena, incluso a piezas en las que el ex presidente ya se ha conformado.