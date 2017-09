La Fiscalía archiva la denuncia contra el cartel de 'Fe de etarras' que Netflix colgó en San Sebastián

Admite que puede resultar "frívolo o de mal gusto", pero opina que la conducta no es "perversa" y su único objetivo es promocionar la película

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que había abierto sobre el anuncio que Netflix colocó en San Sebastián para promocionar la película 'Fe de etarras', ya que considera que "los hechos no revisten carácter penal" porque la conducta no es "perversa" y la única intención es "promocionar el film".

De este modo, según ha informado este martes el Ministerio Público en un comunicado, no procede llevar a cabo ninguna acción penal ni, por tanto, tomar la medida cautelar que solicitaban los denunciantes, la asociación Unión de Guardias Civiles, de retirar el anuncio.

Sin embargo, en opinión de la Fiscalía, "el cartel anunciador de la película no puede catalogarse en ningún caso, objetivamente, como conducta especialmente perversa". Además, explica que "la finalidad subjetiva no es sino promocionar el film, el cual, como el propio cartel anunciador, podrá resultar frívolo, banal o de mal gusto a determinadas personas o colectivos, pero no puede considerarse que traspasa la frontera del Derecho Penal".