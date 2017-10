Fernández (PP) acusa al independentismo de populista y de llamar "fachas" a los no independentistas

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado este viernes al independentismo de ser un proyecto populista y de llamar "fachas" a todas las personas que no piensan como ellos.

Fernández ha criticado que los independentistas han excluido a las personas que no están de acuerdo con su proyecto: "Durante cinco años han elaborado la lista de supuestos fachas que no admite parangón en la historia de la humanidad. Puigdemont, ¿hay alguien en el planeta, exceptuando ustedes y Maduro, que no sea facha?".