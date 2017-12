Feijóo apela al "sosiego y a la reflexión" para la reforma de la Constitución y no contempla devolver competencias

Cree que son los partidos los que deben "responder" si éste es "el mejor momento" para acometer una modificación de la Carta Magna

"Habrá que ver quién comparece, qué proponen esas personas. Vamos a sosegar la situación para que podamos avanzar", ha manifestado, antes de reiterar que no hay que tener "miedo" a una reforma constitucional, pero sí ve necesario "el sentido de Estado" que había cuando se aprobó el texto del año 78.

En este sentido, se ha preguntado si los partidos "tienen el mismo sentido de Estado y lealtad institucional" que entonces. "Habrá muchos ciudadanos que digan que lo tienen", ha advertido, antes de añadir que son estas formaciones las que tienen que "decir" si lo que quieren, efectivamente, es "actualizar" la Carta Magna y no "derogarla".

"No manejamos esa hipótesis. Lo que hay es que coordinar mejor las competencias y reordenarlas, no devolver lo que tenemos al Gobierno central. Eso no está dentro de las previsiones", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido también en el traspaso a Galicia de la AP-9.