Feijóo asegura que "12 años de presidente de una comunidad autónoma en la España de hoy es mucho tiempo"

El presidente de la Xunta de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo, considera que "12 años de presidente de una comunidad autónoma en la España de hoy es mucho tiempo". "Si seguiré en política, honradamente no lo sé", ha añadido.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Feijóo ha dicho que "si dentro de unos años" no le "emocionan ciertas cuestiones" relacionadas con Galicia --como visitar los pueblos de la comunidad-- le costará continuar en el cargo.

"Acabamos de llegar, llevo cuatro meses gobernando. Si me dicen que qué haré en el año 2021, diré que soy gallego y que me gusta Galicia. Si seguiré en política, honradamente no lo sé. Pero lo cierto es que 12 años de presidente de una comunidad autónoma en la España de hoy es mucho tiempo", ha aseverado.

EN CONTRA DE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS

Sin embargo, el dirigente 'popular' ha dicho que no es partidario de limitar los mandatos presidenciales porque es "una fórmula impropia" de un sistema democrático. Eso sí, ha dicho que el planteamiento de las limitaciones sí cabría si se cambiase el sistema electoral por uno presidencialista

En este sentido, Feijóo ha opinado que la fórmula recogida por Ciudadanos en el pacto de investidura tendría sentido "si la gente puede votar directamente a una persona" como candidato y por otro lado al partido.