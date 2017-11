Feijóo asume el concierto vasco, pero pide que se explique "con claridad" el cupo al resto de presidentes

Exige "una financiación de servicios públicos y no de territorios, pactos políticos o reivindicaciones identitarias"

"El concierto vasco tiene respaldo constitucional, fue así votado en España y entiendo que, mientras no haya una reforma (de la Carta Magna), discutir sobre él no entra dentro de la lealtad constitucional", ha defendido, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado acerca de si considera que el cupo vasco, aprobado en el Congreso, es una 'moneda de cambio' para los presupuestos.

Y es que Feijóo considera que "el resto de presidentes autonómicos" tienen "derecho a saber" cómo se reparte "el dinero de todos". Ha reconocido que, hasta ahora, este paso no se dio nunca, pero ha insistido en que, "si bien es cierto que se aprueba en el Congreso, no sería un mal planteamiento" que se explique el cupo al resto de dirigentes que tienen que pactar la financiación.

Sobre el hecho de que el cupo vasco no contribuya a la política de solidaridad, Feijóo ha insistido en que hasta ahora el cupo no se explicaba en el CPFF ni sus características específicas, como, ha ejemplificado, "si esa autonomía tiene competencias que el resto no tiene, como políticas activas de empleo para las que las comunidades reciben dinero y el vasco no".