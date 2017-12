Feijóo asegura que tiene el "compromiso" de Fomento para que el tren gallego opte a fondos de la UE en 2018

El PSOE le tiende la mano para "reforzar" su postura y "dar la batalla" por las infraestructuras y En Marea le reprocha "mucho pico y poca pala"

Se trata, como ha explicado el mandatario durante la sesión de control en el Parlamento, de obtener fondos para mejorar las infraestructuras que forman parte de "la red básica" y, así, "ganar tiempo" de cara a su conexión con el corredor atlántico, algo que no ocurrirá --como han denunciado PSdeG y En Marea-- al menos hasta 2027.

Esperar a esa fecha supone, para el portavoz de la formación rupturista, Luís Villares, "un disparate", por lo que implica de "pérdida de oportunidades" para la economía gallega, algo con lo que ha concordado el responsable de los socialistas en el Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga.

También han coincidido en que la inclusión o no de Galicia en el corredor atlántico sólo depende de la "voluntad política" de los gobernantes, como prueba, ha subrayado Leiceaga, el trato diferente que reciben las infraestructuras vascas y cántabras. Dicho esto, ha lamentado el nuevo "desprecio" a la Comunidad gallega.

Más allá de eso, el magistrado en excedencia ha retratado a Feijóo, "con 'f' de fracaso", como "un presidente manso" que "no es capaz de hacerse valer" frente a su partido a nivel estatal porque "no le duele Galicia", mientras el economista noiés le ha tendido la mano para "reforzar su posición" y así suplir su falta de "fortaleza".

Asimismo, ha desdeñado los documentos exhibidos por Leiceaga para negar que el Ejecutivo estatal presidido por el PSOE no incluyese a Galicia en la red, y su aseveración de que "desapareció en 2013" de las propuestas de conexión enviadas por España a la UE.

En referencia a En Marea, el mandatario ha ironizado con el viaje a Bruselas de Villares. Tras explicarle que podía obtener en Galicia esa información sobre el corredor atlántico, ha celebrado que acuda a las instituciones europeas para aprender que "las cosas no se deciden en asambleas y círculos" y cómo se gestiona el dinero público, ya que nunca lo ha hecho.

FEIJÓO NO TIENE "MÁS OBJETIVO QUE GALICIA"

Con todo, ha hecho alusión a la próxima visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para sostener que permitirá visualizar no sólo "lo que pide Galicia" sino "lo que consigue". Por el momento, esta comunidad --ha apuntado-- es la segunda de España que recibe mayor inversión por habitante.

Y, para sacudirse las críticas de "complacencia" con el Gobierno central, Feijóo ha reivindicado que mientras permanezca en el cargo no tendrá "más objetivo que Galicia". "Porque a mí no me puso aquí ningún gobierno, sino los gallegos", ha resuelto.