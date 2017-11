Feijóo cree que Iceta "comete un error al entrar en el juego del nacionalismo" con su propuesta fiscal

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha juzgado que el candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, "comete un error al entrar en el juego del nacionalismo" con su propuesta de crear una hacienda catalana si lo que busca es "retirar la presencia del Estado en Cataluña".

"El Estado no puede estar en la clandestinidad en una comunidad autónoma", ha incidido el mandatario gallego al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, al tiempo que ha diferenciado una agencia --como la creada por su gobierno-- para "gestionar los impuestos autonómicos" de un ente que pretenda actuar sobre "los impuestos del conjunto de los españoles" y "sustituir al Estado de sus competencias".

Tras hacer hincapié en que sería "poco responsable", máxime en el momento actual, ha criticado que "no parece una propuesta del PSOE, sino de otros partidos que no creen en la Constitución, ni en el Estado, ni en las reglas del Estado democrático". Y es que, como ha remarcado, la Carta Magna no avala la creación de un organismo de este tipo.