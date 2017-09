FAES alecciona sobre la vía gradual del 155 que ofrece la Ley de Estabilidad contra el desafío secesionista

Dice que el "desvarío" de Puigdemont se puede parar con la vía del 155 o con la del artículo 26 de la Ley de Estabilidad

Ese artículo 155 señala que si una comunidad no cumple con sus obligaciones, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de las obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Ese precepto de la ley señala que si "una comunidad no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos previsto en el artículo 25.1.a) (*) el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, requerirá al presidente de la comunidad Autónoma para que lleve a cabo, en el plazo que se indique al efecto, la adopción de un acuerdo de no disponibilidad (*)". Y en caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas necesarias para obligar a la comunidad "a su ejecución forzosa".