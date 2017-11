Extremadura rechaza la propuesta de Iceta y defiende que "las deudas deben pagarse en condiciones asumibles"

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha rechazado este miércoles la propuesta del secretario general del PSC, Miquel Iceta, de condonar la deuda de Cataluña y otras Comunidades Autónomas, ante la que ha defendido que "las deudas deben pagarse, en condiciones asumibles".

"Las deudas, y más con las lecciones que deberíamos haber aprendido de la crisis, que creo que no las hemos aprendido del todo, deben pagarse, deben pagarse en unas condiciones asumibles", ha reafirmado Pilar Blanco-Morales en una entrevista este miércoles en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.

En ese sentido, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública ha considerado que "hablar en este momento de perdón de la deuda, de condonación de la deuda" es "un error político, un error de concepto", máxime "cuando Extremadura no se benefició desde el primer momento, por una decisión irresponsable del gobierno de Monago, de las facilidades de liquidez autonómica para las CC.AA", ha dicho.

Y es que, la región extremeña no acudió en el primer momento al FLA, y "cuando hemos acudido no lo hemos hecho en las condiciones más ventajosas", tras lo que ha reafirmado que si se busca "hablar seriamente de estabilidad presupuestaria, no podemos hablar de trampas como la condonación de la deuda".