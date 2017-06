La celebración de las elecciones autonómicas del año 2015 en cinco comunidades, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Roja, costó casi 3,7 millones de euros en total, aunque en las dos primeras el gasto rondó el millón de euros, respectivamente.

Según Álvarez de Miranda, en todos los procesos autonómicos fiscalizados se constata que ninguna formación política superó los límites de gastos electorales. Además, ha asegurado que no procede efectuar propuesta alguna de no adjudicación o de reducción de la subvención en ninguna de las autonomías fiscalizadas.

Se recogen en el informe algunas deficiencias observadas respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de ingresos y gastos electorales. En particular, un exceso en la estimación de intereses financieros; conceptos que no tienen la consideración de gastos electorales; y un pago de Ganemos Extremadura-Izquierda Unida-Los Verdes realizado desde una cuenta no electoral.