El 'número dos' de Exteriores recibe a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, ha recibido este lunes a los miembros de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte (CIPM) y ha transmitido el "firme apoyo de España" a la labor de la Comisión que estos días celebra en Madrid su reunión anual, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La delegación de la Comisión ha estado encabezada por su presidente, Federico Mayor Zaragoza, a quien le han acompañado, Navi Pillay, vicepresidenta de la Comisión y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ruth Dreifuss, vicepresidenta de la CIPM y ex presidenta de Suiza y Gloria Macapagal-Arroyo, antigua presidenta de Filipinas.

También forman parte de ella Michèle Duvivier, ex primera ministra de Haití; Ibrahim Najjar, ex ministro de Justicia de Líbano; Bill Richardson, ex gobernador del estado de Nuevo México; Marc Baron Bossuyt, ex presidente de la Corte Constitucional de Bélgica; Hanne Sophie Greve, ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; e Ionna Kuçuradi, ex presidenta del consejo asesor de Derechos Humanos de Turquía.