Exdiputado de CIU pide a Rajoy que intervenga para frenar la "locura" independentista pero entiende su "prudencia"

El exdiputado de Convergencia i Unió (CIU) y exvicepresidente del Congreso de los Diputados, Josep López de Lerma, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que intervenga en la "locura que ha nacido en Cataluña", en referencia al desafío soberanista, aunque ha dicho que "entiende y respeta su prudencia".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha insistido en que "el Estado debe intervenir", aunque se produzcan "imágenes que no van a gustar", puesto que "se ha creado una división tremenda entre los catalanes". "También hubo imágenes que no gustaron durante el 1-O, ya que mí no me gustó por ejemplo la pasividad de los Mossos", ha explicado.