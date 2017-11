EUROPA PRESS

La ex directora general de Turismo de Baleares Pilar Carbonell ha asegurado que no conocía al empresario Bartalomé Cursach aunque sí al directivo del Grupo Cursach Bartolomé Sbert, de su época en restauración, y ha insistido en que no hubo ningún tipo de trato de favor ni se benefició a sus empresas o las de ningún otro administrado.

Así lo ha manifestado Carbonell tras declarar durante casi dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, el juez Manuel Penalva, como investigada en la macrocausa de corrupción dentro de la Policía Local de Palma.

