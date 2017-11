Ex de Cs en las Cortes Valencianas niegan que vayan a apoyar los presupuestos por la mejora de su situación

Los cuatro exdiputados de Ciudadanos (Cs) en las Cortes Valencianas que actualmente están en el grupo de No Adscritos apoyarán los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el próximo ejercicio de 2018 en base a las enmiendas que se incluyan en el texto y no por una mejora de su situación en la Cámara parlamentaria valenciana.

"No vamos a mercadear los votos. Eso no es una buena solución y daría una pésima imagen de lo que es el mercadeo dentro de la política", ha señalado el exportavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes Valencianas y actualmente en el Grupo de No Adscritos, Alexis Marí, quien ha asegurado que los cuatro diputados han trasladado al PSOE de "forma clara y cristalina" que "no van a bombardear a nadie" ni se van a situar "en una trinchera como hace el PP y a lo que se ha sumado Cs".