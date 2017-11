Espinar dice que la prevaricación "no cabe" en Podemos y que estudia la suspensión de los concejales de Alcalá (Madrid)

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado que la prevaricación "no cabe" en su partido y que no le temblará el pulso para tomar una decisión sobre los concejales de Alcalá de Henares (Madrid) de su partido denunciados por Fiscalía por este delito, porque "nadie con este comportamiento en Podemos de la Comunidad de Madrid va a durar más de diez minutos", ha subrayado.

"Pero estos comportamientos de ser verosímiles, de ser los indicios fiables, y con una denuncia de Fiscalía, nos da algunas pistas de que es un comportamiento que no cabe en Podemos y no me va a temblar el pulso: nadie con este comportamiento en Podemos de la Comunidad de Madrid va a durar más de diez minutos", ha subrayado.