Espinar dice que no hay que preocuparse por el 1-O, sino por "lo que hace el Gobierno con los derechos"

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha aseverado este sábado que "no hay que preocuparse" por la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre en Cataluña, ya que "no es vinculante", sino por "lo que hace el Gobierno con nuestros derechos".

"Nosotros no somos independentistas pero somos demócratas y, aunque no estemos de acuerdo, no vamos a tolerar que se cercenen los derechos democráticos en España", ha prometido Espinar.