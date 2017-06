Espinar asegura que en la comisión no van a un juicio sino a determinar si Cifuentes tiene responsabilidades políticas

El diputado autonómico y secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado que en la comisión de investigación sobre corrupción que se va a celebrar hoy en la Asamblea de Madrid no van a un juicio, sino a determinar si la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, tiene alguna responsabilidad política "en el pozo de corrupción que ha sido el PP de Madrid".

"Hoy en la comisión no vamos a un juicio. Nosotros no dictamos sentencia. Eso lo hacen los jueces. Nosotros vamos a hablar de la responsabilidad política de los responsables políticos en los casos de corrupción y la responsabilidad política no tiene siempre que ver con la penal. Es otra cosa", ha sostenido.