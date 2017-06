El diputado de Unidos Podemos Íñigo Errejón no cree que "la consulta unilateral" convocada en Cataluña para decidir sobre su independencia el próximo 1 de octubre pueda llamarse referéndum porque carece de "reconocimiento internacional" y ha pedido al Gobierno y a la Generalitat que eviten el "enésimo choque de trenes".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Feria del Libro del Parque de El Retiro, Errejón ha expresado que el referéndum le parece "legítimo" y que no es "condenable", pero ha manifestado que no cree que sea "efectivo". "Yo sospecho que el día después no va a tener ninguno", ha dicho sobre su posible efecto.