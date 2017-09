Errejón considera que la negativa del PSOE a la propuesta de Cs les acerca a la Asamblea de Podemos sobre Cataluña

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que el voto en contra del PSOE a la proposición no de ley que ayer presentó Ciudadanos en busca de apoyar al Gobierno en la cuestión catalana, acerca a los socialistas a participar en la Asamblea de la formación morada.

No obstante, el PSOE presentó una enmienda parcial en la que añadía que era necesario "abrir un espacio de diálogo y buscar una salida pactada y legal" con el fin de "desterrar la división y reforzar la convivencia" de España; un arreglo con el que Ciudadanos no estuvo de acuerdo.

Así, la jornada terminó con el apoyo del PP, la negativa de Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT que, además, lo han hecho con duras críticas hacia Cs. Por su parte, el PSOE, que no tenía intención de "obstaculizar" la iniciativa, terminó por cambiar su decisión, adoptando el 'no', si bien es cierto que cuatro de sus diputados rompieron la disciplina de voto, optando por la abstención.

En este sentido, la diputada del PSOE por Valladolid Soraya Rodríguez ha sido la única de los cuatro diputados que no ha atribuido su voto a un error: "El 'no' nunca ha estado ni en el debate ni en el ambiente", se ha justificado, añadiendo: "No podía votar que no, lo siento".