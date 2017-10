Erkoreka defiende la necesidad de "pasar al diálogo" en Cataluña porque "la violencia nunca es positiva"

Insiste en que "en ningún momento opera" con la hipótesis de incumplir acuerdos con el Ejecutivo central

Además, ha rechazado pronunciarse ante la posibilidad de que se lleve a cabo una declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno de Cataluña. "Como no sabemos si va a producirse o no, el gobierno no va a entrar a especular lo que ocurriría o dejaría de ocurrir en el supuesto de que se produjera una hipótesis que hasta la fecha no se ha confirmado", ha insistido antes de apostar por "dejar que los acontecimientos se sucedan".