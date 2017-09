Embajador francés dice que Gobierno y secesionistas saben la posición de París: Su socio es España en su conjunto

El embajador francés en España, Yves Saint-Geours, ha insistido este miércoles en que tanto el Gobierno central como los independentistas conocen de sobra la posición institucional de Francia sobre el secesionismo catalán, y ha recordado las palabras que pronunció el presidente Emmanuel Macron el pasado mes de junio.

"Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Conozco un socio y un amigo, que es España, España en su conjunto. Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado, se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne", dijo, rotundo, Macron en una rueda de prensa en el Elíseo junto al jefe del Ejecutivo español.