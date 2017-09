Ejecutivo murciano asegura que "el soterramiento del ferrocarril elimina una barrera física e histórica"

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, ha asegurado este martes que tanto el Ayuntamiento de Murcia como Adif "están viendo mecanismos y medidas en las que pueda haber tránsito de vehículos y peatonal", todo ello con el objetivo de que los vecinos "no queden aislados", ya que, ha advertido, "no se puede poner en peligro la seguridad de las personas". "El soterramiento del ferrocarril elimina una barrera física e histórica", ha resaltado.

Pero, ha zanjado, "no lleguemos a plantearnos lo de los pasos a nivel porque nadie va a querer dar ese paso" ante cualquier tragedia que se pudiera producir y dado que la Agencia de Seguridad Ferroviaria no lo aprueba.

De hecho, ha dejado claro que en estos momentos el Ayuntamiento y la Comunidad "estudian cualquier medida adicional que permita esa permeabilidad de los vecinos durante el transcurso de las obras de soterramiento de las vías de ferrocarril, pero tiene que ser lo que no ponga en riesgo su seguridad". "Los pasos a nivel no pueden mantenerse por seguridad porque ya no está permitido", ha indicado.