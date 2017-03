Egibar cree que "el último receptor" de las armas de ETA debería ser la Justicia francesa

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado este lunes que "lo más adecuado para todos" es que el desarme de ETA culmine "cuanto antes", y que, aunque ha considerado "importante" que tanto los gobierno vasco y navarro como la mancomunidad única de Iparralde den su "apoyo institucional" al proceso, "el último receptor" del arsenal debería la Justicia francesa, "sea cual sea su expresión".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Egibar ha destacado que, tras cinco años y medio desde que ETA decretara su alto el fuego definitivo, "parece que el proceso de desarme cumple todos los condicionantes", y que "su deseo y empeño" es que culmine "bien".

Además, ha considerado que los denominados 'artesanos de la paz' han pretendido "dar solución a una carencia", ya que, según ha dicho, "porque ETA no ha acertado o porque no le han dejado o por la razón que sea, han pasado cinco años y medio y el proceso de desarme no ha culminado, por lo que ha pasado mucho tiempo y lo más adecuado para todos es que culmine cuanto antes".

"El Gobierno vasco, el Gobierno de Navarra y la mancomunidad de Iparralde tienen un papel, y es importante dar un apoyo institucional a todo este proceso. Pero como último receptor debe aparecer una institución, y creo que esa es, sea cual sea su expresión, la Justicia francesa", ha reiterado.

Así, ha manifestado que el proceso de desarme de ETA "necesita un final" que alguien lo deberá "verificar y confirmar", por lo que ha instado a que, "por lo menos, el que va a ser el receptor verifique que lo que recibe confirma el final de un proceso de desarme".