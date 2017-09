Egibar (PNV) dice que el "escenario" para un nuevo acuerdo con el PP está "muy lejos"

El PP "va camino de romper cualquier puente de relación" con "sus decisiones en el panorama político" y "Cataluña de por medio", afirma

El presidente del PNV en Gipuzkoa y portavoz de la formación en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha afirmado que el PNV tiene un acuerdo presupuestario con el PP "y no hay más" y ha añadido que, "para que un nuevo acuerdo pueda ser posible, se tendrían que crear nuevas condiciones", un "escenario" que está "muy lejos". Según ha indicado, el PP "va camino de romper cualquier puente de relación con otras formaciones", teniendo en cuenta "sus decisiones en el panorama político" y "Cataluña de por medio".

Egibar ha censurado que el PP "ha llegado, como siempre, tarde y mal al intento de solución de los problemas". Según ha apuntado, el PP, lo mismo que "también el PSOE", ha tenido "siete años largos" para plantear propuestas en relación con Cataluña, pero "se han instalado en el no" y, de ese modo, se ha llevado a "una situación muy delicada" no solamente a Cataluña, sino al conjunto de España, y "sobre todo al sistema democrático".

"Ahora --ha añadido-- estamos observado cómo, desde las instituciones catalanas, se desarrolla una estrategia de contraponer y responder a esa lógica impositiva del no, de que aquí nada se mueve ni se va a mover".

Por otro lado, ha asegurado que no confía en la propuesta de creación de una Comisión parlamentaria para abordar la modernización del Estado de las autonomías, realizada por el líder del PSOE Pedro Sánchez, porque "los hechos son los hechos".

De este modo, ha subrayado que "no es verdad" que los jeltzales estén "manteniendo" al Gobierno del PP, sino que alcanzaron un acuerdo cuyos contenidos se han hecho públicos y "no hay más ni menos". El PNV, ha asegurado, "no ha sostenido ni va a sostener al PP". "Ni votamos a Rajoy ni votamos al candidato Sánchez. Si Rajoy está gobernando es porque otros, por acción o por omisión, lo permitieron", ha añadido.