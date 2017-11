Egibar (PNV): el clima en España se está volviendo "irrespirable" tras la prisión de Junqueras y 7 excosejeros

Advierte de que la intervención de la autonomía catalana también pone "límites" al autogobierno vasco

El representante 'jeltzale' ha denunciado que estas decisiones demuestran que el Estado español "no cumple unos estándares mínimos de calidad democrática". "Se está proyectando y se nos está obligando a compartir, de facto, un espacio irrespirable", ha criticado.

A su juicio, la reacción del Estado español ante el proceso independentista de Cataluña no sólo afecta a esa comunidad autónoma, sino que también puede tener una "relación directa" con lo que ocurra en un futuro en Euskadi.

Egibar ha dejado la puerta abierta a que el PNV se replantee su decisión de no acudir a la manifestación convocada para este sábado en Bilbao contra la intervención de la autonomía catalana.

El parlamentario 'jeltzale' ha subrayado que algunos de los impulsores de esa marcha "no querían" que el PNV estuviera presente en ella. No obstante, ha afirmado que "ante la gravedad" de lo ocurrido este jueves, su partido podría adherirse a "ésta u a otra manifestación". "El PNV, más allá de iniciativas institucionales y políticas, no descarta la movilización social", ha manifestado.