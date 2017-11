Echenique defiende que PSC no puede aceptar a alguien como Espadaler en sus listas y pide respetar la decisión de Colau

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido este martes que el PSC no puede aceptar a alguien como el ex líder de Unió Ramon Espadaler en sus listas de cara a los comicios del próximo 21 de diciembre y ha pedido respetar la decisión de alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper el acuerdo con los socialistas catalanes.

Para el dirigente de Podemos, la ruptura de este pacto en el Ayuntamiento de Barcelona "no es una decisión que se tome con alegría" y ha recordado que la propia alcaldesa ha admitido que ha sido "difícil" de adoptar. "No hay que celebrarla, hay que aceptarla como una decisión democrática en un contexto complicado", ha incidido.

No es el caso, ha defendido, del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien fue eurodiputado de Podemos y que en los comicios catalanes cerrará la lista del PSC. "Carlos sí puede estar dentro de la órbita que se pueda mover entre las tesis de Podemos y del PSC. No parece muy sorprendente en este caso. Siempre ha sido una persona de izquierdas", ha justificado.