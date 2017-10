ERC avala la carta de Puigdemont y pide a la CUP que siga en el Parlament

No descarta activar la declaración de independencia si el Estado aplica el 155

La CUP no descartó la semana pasada suspender su actividad en el Parlament, en desacuerdo con la estrategia del Govern con el proceso soberanista, y Sabrià les ha pedido que lo reconsideren: "No puede ser que nos quedemos sin mayoría parlamentaria".

Sin la CUP en el hemiciclo, la mayoría independentista ya no existiría, ya que los 61 diputados de JxSí y el diputado no adscrito Germà Gordó quedarían en minoría respecto a los 63 diputados restantes.

ERC no precisa si es partidaria de declarar la independencia en caso de que el Gobierno central aplique el jueves el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana, pero no lo descarta: "No descartamos ni avanzamos nada. ¿Queda descartado? No. ¿Es esta la única solución? Lo debatiremos cuando llegue el momento".