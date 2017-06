El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, ha pedido este martes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "se deje de estupideces" como reconocer a Cataluña como una "nación cultural" porque los independentistas no van a cambiar de opinión y, para lograr su apoyo en una hipotética moción de censura deberá respaldar la celebración de un referéndum.

"Nosotros no utilizamos el proceder de 'Donde dije, digo Diego', Pedro Sánchez ya nos dijo que nunca iba a reconocer a Cataluña como nación y ahora parece que nos perdona un poco la vida y dice que sí, que somos una nación cultural. Que se deje de estupideces y, si tanto nos quiere, que respete la voluntad del 80% de los catalanes que quieren votar", ha sentenciado Tardà.

Tardà ha denunciado que intentaran "manipularles" entonces y ha avisado de que no deberían hacerlo tampoco ahora. Así, ha insistido en que ERC siempre estará al lado del socialismo español si éste respeta la voluntad de los catalanes. "Y si no, pues no", ha zanjado.