ERC y el PDeCAT se rebelan contra las amenazas de Rajoy y avisan: "Votaremos"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha coincidido este jueves en acusar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de lanzar amenazas contra el referéndum y han asegurado que esto no les amedrentará: "El día 1 votaremos que 'sí' y ganaremos".

Pascal ha pedido a los catalanes que no teman las advertencias que llegan desde el Estado, y ha puesto de ejemplo al Govern por no atender a las peticiones de que frene la votación: "No nos valen las amenazas y no nos vale tener miedo. Tenemos un Govern valiente".