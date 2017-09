ELA dice que el derecho a decidir del pueblo vasco y catalán se logra "con la confrontación, de la que Urkullu rehuye"

LAB cree "decepcionante" que Urkullu no anunciara ayer que rompe sus acuerdos con "el gobierno antidemocrático y corrupto del PP"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha asegurado que al lehendakari, Iñigo Urkullu, "se le nota demasiado que no está de acuerdo con el proceso catalán", y ha advertido de que "el derecho a decidir del pueblo vasco y catalán solo se puede conseguir mediante la confrontación democrática, de la que el lehendakari rehuye". Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha considerado "decepcionante" que, tras lo ocurrido esta semana en Cataluña, el lehendakari no anunciara ayer que rompe sus acuerdos con el Gobierno "antidemocrático" del PP.

"En la ley española la democracia catalana y vasca no entran, sino que en la ley española entra la involución del Estado en todos los órdenes y también el orden del autogobierno", ha añadido.

En referencia a Euskadi, Muñoz ha dicho que al lehendakari, Iñigo Urkullu, "se le nota demasiado que no está de acuerdo con el proceso catalán", y "no le gusta la referencia de confrontación democrática ni de movilización social". "No le gusta lo que pasa en Cataluña, y tampoco le gustó, porque lo dijo él mismo, el estatuto político en tiempos de Ibarretxe", ha afirmado.