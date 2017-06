La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración de condena del atentado de Hipercor, cometido por la banda terrorista ETA hace 30 años y que costó la vida a 21 personas. Además, el Legislativo ha mostrado su reconocimiento a las víctimas.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha criticado que EH Bildu "no condene la salvajada que se llevó por delante a decenas de personas y se abstiene como si no hubiera pasado, porque parece que se quiere contar la historia de que no ha pasado nada". "Pero sí ha pasado y lo que pasaba es que había una organización terrorista que se llamaba ETA, apoyada y defendida por HB y EH Bildu. Hoy EH Bildu sigue sin condenar aquella salvajada", ha indicado.